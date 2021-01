Salzgitter: Arbeitslosigkeit steigt im „Corona-Jahr“ 2020

5176 Arbeitslose sind für den vergangenen Dezember in Salzgitter gemeldet worden. Dies entsprach einer Quote von 9,5 Prozent (November: 9,7) - und somit dem höchsten Wert in der Region. In Braunschweig etwa lag er bei 5,4 Prozent, in Wolfenbüttel bei 4,8.

Auf das gesamte Jahr 2020 gemünzt betrug die Arbeitslosenquote in Salzgitter gar 9,9 Prozent, wie Gerald Witt, Vorsitzender der Geschäftsführung der zuständigen Agentur für Arbeit Braunschweig-Goslar, nun auf Anfrage unserer Zeitung mitteilte. „Im Jahresdurchschnitt waren in der Stadt deutlich mehr Menschen ohne Arbeit als in 2019.“ In absoluten Zahlen seien es 2020 im Schnitt 5399 Betroffene pro Monat gewesen, im vorangegangen Jahr 4770. Dort hatte die entsprechende Quote bei „nur“ 8,8 Prozent gelegen.

Salzgitter: Corona-Krise hinterlässt Spuren - Einstieg in Jobs wird schwieriger

Die Zahl der Stellenangebote, berichtet Witt weiter, sei in Salzgitter im kürzlich abgelaufenen Jahr zudem um rund ein Viertel gegenüber 2019 geschrumpft. Ein weiterer Aspekt: „2020 haben sich hier insgesamt 3.836 Menschen nach vorheriger Erwerbstätigkeit arbeitslos gemeldet“ - etwa 200 mehr als vor Jahresfrist. „Diese Effekte lassen sich auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie zurückführen“, sagt der Arbeitsagentur-Geschäftsführer. Besonders betroffen seien unter anderem das Friseurhandwerk und die Gastronomie.

Zu den gestiegenen Arbeitslosenzahlen trage zudem bei, dass coronabedingt „deutlich weniger“ Leute an Angeboten zur Verbesserung der Integrationschancen, speziell Sprachkursen, teilnehmen könnten. Witts Amtskollege Elmar Windeler, zuständig für das Jobcenter Salzgitter, sieht Menschen mit Fluchthintergrund - „davon gibt es in Salzgitter viele“ - zu den durch die jüngeren Entwicklungen am stärksten betroffenen Personenkreisen. Hierzu zählten auch unter 25-Jährige sowie, ebenfalls Salzgitter-typisch, Geringqualifizierte.

2020: Salzgitters Arbeitsmarkt flaut nach gutem Start ab - Unterbeschäftigung aber ähnlich wie 2019

„Es fehlen in der Pandemie oftmals Möglichkeiten, die Arbeitslosigkeit zu beenden“, erklärt Windeler. 2020, blickt er zurück, sei arbeitsmarkttechnisch gut angelaufen, die Corona-Situation plus saisonspezifische Effekte hätten diesen Trend jedoch insgesamt einbrechen lassen. Wie aus Daten des für die Grundsicherung (Agentur für Arbeit: Leistungen aus der Arbeitslosenversicherung) zuständigen Jobcenters hervorgeht, lag die Arbeitslosenquote im vergangenen April, der Anfangsphase der Krise, in Salzgitter bei 9,9 Prozent. Dies war bereits Prozentpunkt mehr als im Vorjahresmonat.

Elmar Windeler, Geschäftsführer des Jobcenters Salzgitter. Foto: Bernward Comes

Allerdings: Die Unterbeschäftigungsquote, sprich das Weniger an vorhandenen Stellen im Vergleich zu Arbeitssuchenden, lag in der Stahlstadt sowohl im April 2019 wie auch zwölf Monate später bei 12,6 Prozent. Im gerade beendeten Dezember betrug sie dann 12,1 Prozent, damit gerade 0,3 Prozentpunkte mehr als im Vergleichsmonat 2019.

Corona-Krise: Jobcenter und Arbeitsagentur stellen viele Prozesse um

Sicher ist, dass sowohl Arbeitsagentur wie auch Jobcenter einige coronabedingte Veränderungen im Berufsalltag vollziehen mussten - der Tenor lautet gleichzeitig: „Wir sind nach wie vor für unsere Kunden da.“ Der persönliche Kontakt sei jedoch „auf das absolut notwendige Maß zurückgefahren“ worden, berichtet Agentur-Chef Gerald Witt. Man habe „verschiedene lokale Rufnummern eingerichtet“, dazu die Möglichkeiten der Videoberatung ausgebaut. Die obligatorische Identitätsprüfung sei nun ebenfalls auf technischem Wege möglich.

Gerald Witt, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Braunschweig-Goslar. Foto: Agentur für Arbeit Braunschweig-Goslar

Physische Begegnungen finden in beiden Einrichtungen derzeit nur im stark eingeschränkten Maß statt. Nämlich dann, wenn die Arbeitssuchenden dies ausdrücklich wünschen und es, etwa zur besseren Überwindung sprachlicher Barrieren, Sinn macht. „Hierfür haben wir speziell eingerichtete Räumlichkeiten“, erklärt Geschäftsführer Elmar Windeler seitens des Jobcenters. Mitarbeitern werde aus Infektionsschutzgründen grundsätzlich die Arbeit im Homeoffice ermöglicht, Qualifizierungsangebote wurden auf die Online-Variante umgestellt.

Kurzarbeit als „geeignetes Mittel“ - inklusive hohem Beratungsaufwand

Kurzarbeit halten Windeler und Witt derweil als generelle Maßnahme in der Corona-Krise für geeignet, nicht zuletzt zur Vermeidung von Arbeitslosigkeit. In Salzgitter hätten viele Betriebe von diesem Instrument Gebrauch gemacht und somit zahlreiche Jobs gesichert. „Die Antragsflut im Bereich der Kurzarbeit“ sei dabei aber eine der größten Herausforderungen seines Teams in 2020 gewesen, resümiert Gerald Witt. Es sei „unheimlich viel Beratungsarbeit“ notwendig gewesen, dazu kurzfristige Weiterschulungen innerhalb der Mitarbeiterschaft.

