Schneebedingter Andrang auf dem Salzgitteraner Burgberg

Schneebedingte Verkehrs-Unfälle gab es laut Polizei am Samstag in Salzgitters unverhoffter Winterwunderwelt gar nicht ( im Gegensatz zu anderen Teilen unserer Region), dafür musste sie an ungewohnter Stelle einschreiten: Beim Rodeln am Burgberg in Lichtenberg.

Einige Besucher hatten Verpflegung und Heißgetränke dabei

Rund 100 Besucher hatten sich nach Angaben der Polizei dort eingefunden, nachdem über Nacht ordentlich Schnee gefallen war. Und sie taten das, was normalerweise bei Schnee an einem Abhang passiert: Rodeln, Schneemänner bauen, die Aussicht genießen. Der Parkplatz war voll.

Einige hatten Verpflegung und Heißgetränke dabei, so ein Augenzeuge, und freuten sich, dass sie nicht in den überfüllten Harz fahren müssten. Nun herrscht aber derzeit eine Pandemie. Und die Abstände wurden eben nicht überall eingehalten, wie Polizeisprecher Matthias Pintak berichtete.

Lautsprecherdurchsagen und Gespräche

Die Polizei reagierte mit Lautsprecherdurchsagen und Gesprächen. Ein zweiter Besuch erfolgte mit dem Kommunalen Ordnungsdienst, so Pintak. Daraufhin hätten "Abwanderungen" stattgefunden. Pintak: "Wir haben keine Anzeigen gefertigt."