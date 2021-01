Salzgitter: Bericht zu Haushaltsabschluss im Februar einsehbar

Der Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2019 ist vom 1. bis 9. Februar in Salzgitters Rathaus an der Joachim-Campe-Straße (Lebenstedt) mit Termin einsehbar.

Salzgitter. Der Prüfbericht sowie der Jahresabschluss für 2019 liegen dann in Salzgitters Rathaus aus. Einblick gibt es aber nur mit Termin.

Der städtische Fachdienst Rechnungsprüfung hat den Prüfbericht des Jahresabschlusses für Salzgitters Haushaltsjahr 2019 erstellt. Bericht und Haushaltsabschluss liegen von Montag, 1. Februar, bis Dienstag, 9. Februar, öffentlich im Rathaus aus, wie die Stadt nun mitteilt.

Salzgitter: Prüfbericht zu Jahreshaushalt vom 1. bis 9. Februar einsehbar

Einsehbar sind die Dokumente demzufolge am Donnerstag, 4. Februar, von 14-18 Uhr sowie an den weiteren genannten Wochentagen jeweils von 9 bis 12 Uhr in Rathaus-Büro Nummer 18 (Fachdienst Haushalt und Finanzen, Fachgebiet Stadtkasse).

Die Stadt weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass eine Einsichtnahme nur nach vorheriger Terminabsprache (Telefon (05341) 839 3353 oder per E-Mail: uwe.friemel@stadt.salzgitter.de) möglich ist.

Weitere Informationen gibt es beim Fachdienst Rechnungsprüfung und Fachdienst Haushalt und Finanzen. Kontaktinfos: www.salzgitter.de/pressemeldungen/2021/jahrespruefung-2019.php

