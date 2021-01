Eine Seniorin in Salzgitter konnte einen Trickdiebstahl verhindern. Die Polizei warnt vor dubiosen Anrufen (Symbolbild).

Salzgitter: Unbekannte Anruferin will Geld von Seniorin

Eine unbekannte Anruferin hat sich am Dienstag gegen 15 Uhr bei einer älteren Salzgitteranerin gemeldet und als deren Freundin ausgegeben.

Seniorin aus Salzgitter vereitelt Telefon-Betrug - Polizei mahnt zur Vorsicht

Wie Polizeisprecher Matthias Pintak mitteilt, gab die Frau an, sich in einer Notlage zu befinden und daher einen höheren Geldbetrag zu benötigen. Die Angerufene erkannte den Betrugsversuch jedoch, wehrte ihn ab und erstattete Anzeige.

Pintak weist in diesem Zusammenhang nochmals darauf hin, dass man niemals fremden Personen vertrauen und ihnen am Telefon Wertverhältnisse oder andere persönliche Dinge offenlegen sollte. Die Polizei stehe in solchen Fälle stets helfend zur Seite.

red