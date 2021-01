In der nächsten Woche blitzt es in Lebenstedt, Salzgitter-Bad und Thiede (Symbolbild)

Salzgitter Zwischen Üfingen und Thiede wird unter anderem geblitzt. Dort gab es in drei Jahren 30 Unfälle.

Hier wird in Salzgitter nächste Woche geblitzt

Mit Geschwindigkeitsüberprüfungen muss in der Zeit vom 18. bis 24. Januar in folgenden Stadtteilen von Salzgitter gerechnet werden: Salzgitter-Bad, Lebenstedt und Thiede. Dabei sagt die Reihenfolge der Stadtteile nichts über den jeweiligen Tag des Einsatzes aus. Je nach Bedarf und Situation können die Einsatzorte spontan gewechselt werden. Die Verkehrsteilnehmer sind gut beraten, wenn sie sich im Stadtgebiet an die vorgegebenen Geschwindigkeitsbegrenzungen halten, rät die Stadt.

30 Unfälle: Ein Mensch starb, neun wurden leicht verletzt

Eine weitere Geschwindigkeitsüberprüfung gibt es am Mittwoch, 20. Januar, auf der Landesstraße 615 zwischen Üfungen und Thiede. In diesem Abschnitt ereigneten sich in den vergangenen drei Jahren 30 Unfälle, bei denen ein Mensch starb und neun Menschen leicht verletzt wurden.