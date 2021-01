Stadtbibliothek Salzgitter-Bad bietet ebenfalls Abholservice

Auch die Stadtbibliothek in Salzgitter-Bad bietet ab Dienstag einen Abholservice an. (Symbolbild)

Salzgitter. Das Angebot läuft in Lebenstedt läuft gut an, deshalb wird es den Service auch in Salzgitter-Bad geben. Ein Termin ist zwingend notwendig.

Nachdem der kontaktlose Medien-Abholservice der Stadtbibliothek in Lebenstedt gut angelaufen ist, wird diese Möglichkeit ab Dienstag, 19. Januar, auch in der Stadtbibliothek in Salzgitter-Bad angeboten, teilt die Stadt mit. Dort kann das Angebot von Dienstag bis Freitag von 10 bis 16 Uhr und am Sonnabend von 10 bis 13 Uhr genutzt werden. Eine vorherige Terminvereinbarung ist zwingend erforderlich, heißt es weiter.

Medien können telefonisch oder online bestellt werden

Medien können per E-Mail stadtbibliothek@stadt.salzgitter.de oder telefonisch unter (05341) 8393434 bestellt werden. Die Kundinnen und Kunden erhalten dann einen Termin. Nutzerinnen und Nutzer mit gültigem Leseausweis können Bücher, Filme, Hörbücher und andere Medien entweder über den Web-Katalog selbst vormerken und ihre Wünsche telefonisch oder per E-Mail mitteilen. Sobald die Medien am gewünschten Abholort bereitstehen, wird ein Abholtermin vereinbart.

Beim Abholen gelten Corona-Regeln

Beim Abholen - ohne die Stadtbibliothek selbst zu betreten - ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Es gelten Hygieneregeln, über die die Nutzerinnen und Nutzer des Service vorab informiert werden. Unverändert bestehen bleiben die Möglichkeiten, die „eAusleihe“ sowie den Medienversand zu nutzen. Informationen dazu gibt es auf den Internetseiten der Stadt Salzgitter unter https://www.salzgitter.de/bildung/stabi/weiterlesen.php.