Salzgitteraner droht 16-Jährigem aus Seesen mit dem Tod

Mit dem Tod gedroht hat ein Salzgitteraner (21) einen jungen Mann (16) aus Seesen, der ihm offenbar Geld schuldete. Daraufhin zeigte ihn das Opfer über das polizeiliche Onlineportal an. Das teilten die Beamten am Samstag mit. Der 16-Jährige gab gegenüber der Polizei an, dass der Mann aus Salzgitter ihm gedroht habe, er werde ihn erschießen, sollte er seine offenen Schulden nicht begleichen. Über die Hintergründe machte die Polizei keine Angaben. Die Ermittelungen dauerten an, hieß es.

