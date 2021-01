Polizei stoppt alkoholisierten Lkw-Fahrer in Lebenstedt

Wegen Alkohol am Steuer hat die Polizei einen Lkw-Fahrer in der Neißestraße in Lebenstedt aus dem Verkehr gezogen. Wie die Polizei mitteilt, stellten die Beamten bei der Kontrolle am Montag, 18. Januar, einen Atemalkoholwert von knapp einem Promille fest.

Alkoholwert von ein Promille

Der Atemalkoholwert des Fahrers betrug knapp ein Promille Gegen 14.10 Uhr hielten Polizeibeamten den 55-jährigen Lkw-Fahre in der Neißestraße an. Die Polizisten bemerkten Anzeichen für Alkoholkonsum am Verhalten des Mannes und führten eine Atemalkoholkontrolle durch. Der gerichtsverwertbare Alkomat, so der Polizeibericht, gab einen Wert von knapp einem Promille an. Die Beamten untersagtem dem Mann die Weiterfahrt und leiteten ein Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen ihn ein.

red