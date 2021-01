Salzgitters Friseure kämpfen ums Überleben

Das Handwerk liegt in vielen Branchen brach. Viele Kleinunternehmer sind von Existenzängsten geplagt, während andere gut über die Runden kommen. Dass die Novemberhilfen erst jetzt fließen, macht die Lage vielerorts nicht einfacher. Auch der Flickenteppich an Regelungen, wer was darf und wer nicht, sorgt für Irritationen.

Die Friseure wollen arbeiten, doch dürfen nicht

So geht es zum Beispiel Esra Yakupoglu-Eren. Die 49-jährige Friseurmeisterin ist stellvertretende Obermeisterin der Friseurinnung Wolfenbüttel-Salzgitter. „In unserer Branche arbeiten kreative Menschen, die kreativ sein wollen. Doch das dürfen sie nicht. Dazu kommen die Existenzängste vieler meiner Kollegen“, erzählt sie. „Die Lage ist angespannt.“ Denn das Friseurhandwerk ist personalintensiv. Hohe Lohnkosten und Auszubildende, für die keine Kurzarbeit beantragt werden könne, verschmälerten die finanziellen Spielräume.

Laut Berufsgenossenschaft seien im vergangenen Jahr bei 700.000 Kunden 5 Infektionsfälle in Friseurbetrieben registriert worden, so die Salzgitteranerin. „Die Hygienekonzepte funktionierten“, schließt sie daraus. Fehlanzeige dagegen bei den staatlichen Hilfen: „Viele meiner Kollegen warten auf die Hilfen, die Existenzen vieler Unternehmen sind bedroht“, so Yakupoglu-Eren.

Oster- und Weihnachtsgeschäft fielen aus – was blieb waren die Fixkosten

Eine ihrer Kolleginnen ist Claudia Ahrens. Die 49-jährige Friseurmeisterin hat ihr Geschäft „La Biostethique“ in Salzgitter-Bad. „Ich habe schlaflose Nächte“, erzählt sie. Denn ihre Rücklagen reichten noch für diesen Lockdown. Doch im Februar ist Schluss. Auch sie versteht die Regelungen nicht: „Wir haben Luftfilter installiert, nur jeder zweite Platz war besetzt. Meine Mitarbeiter haben Masken getragen.“ Dennoch musste sie ihren Laden schließen.

„Im ersten Lockdown ließ mich mein Vermieter einen Teil der Miete nachzahlen“, so Ahrens, „doch das geht nicht schon wieder. Die Vermieter können das auch nicht ewig.“ Das Oster- und Weihnachtsgeschäft war ausgefallen, doch die Fixkosten blieben. Ein Kredit kommt in der momentanen Lage für sie nicht in Frage. Wie sollte sie einen Kredit aufnehmen, wenn sie nicht im einschätzen kann, ob sie ihn zurückzahlen kann?

Kreishandwerkerschaft kritisiert teils widersprüchliche Regelungen

„Die Auszahlungen der Hilfen laufen zögerlich“, berichtet Michael Wolff. Er ist der Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft. Auch der Zwang, einen Steuerberater mit den Anträgen zu beauftragen tue vielen Unternehmen weg. Auch er müsse schließlich bezahlt werden. „Wenn nicht geschnitten werden kann, droht vielen Friseuren das Aus“, sagt auch er.

Auch Bäcker und Fleischer litten darunter, dass sie ihre Cafés nicht betreiben können. So kämen nur Teilumsätze zustande. Und auch Wolff versteht die Widersprüche vieler Regelungen nicht. „Wieso darf ein Drogeriemarkt Spielwaren verkaufen, aber der Spielwarenladen muss geschlossen bleiben?“, fragt er.

Unterschiedliche Branchen, unterschiedliche Regeln

So ist die Lage in unterschiedlichen Branchen auch unterschiedlich. „Eigentlich geht es“, beschreibt Josephine Weber ihre Situation. Die 28-Jähirge betreibt das Kosmetikstudio „La Beauté“ in Salzgitter-Bad. „Für die Betriebskosten reicht es, aber zum Leben auch nicht wirklich“, schiebt sie nach. Sie habe ein tolles Verhältnis zu ihrem Vermieter. Mit ihm hat sie ausgemacht, die Miete zu kürzen und davon noch einen Teil nachzuzahlen.

Als Soloselbstständige kann sie ihre Anträge selbst stellen, braucht keinen Steuerberater. Auch hatte sie in der Vergangenheit keine Schwierigkeiten mit Verzögerungen bei den Geldern. „Wenn die Überbrückungshilfe III wie die vorherigen am 10. kommt, habe ich kein Problem“, hofft sie.

Sie darf nur medizinisch notwendige Fußpflege anbieten. Eingewachsene Zehennägel oder Behandlungen bei älteren Menschen, die selbst an ihre Füße nicht herankommen. Diese in der geltenden Allgemeinverfügung unter §10, (1), 9. Zu findende Regelung war scheinbar auch beim Ordnungsamt nicht bei allen Beschäftigten bekannt. „Ich habe beim Ordnungsamt mit zwei Menschen geredet“, erinnert sie sich. „Der eine meinte, ich dürfte gar nicht behandeln, die andere meinte ich darf die medizinischen Behandlungen vornehmen.“ Das sind dann drei Kunden in der Woche – in guten Wochen sind es fünf.

Steuerberater schwer durch Antragsaufkommen belastet

Carsten Rullmann ist Steuerberater bei Fessel & Partner. „Seit dem 14. Januar fließen die Novemberhilfen“, weiß der Fachmann. Wegen technischer Probleme konnten diese nicht bearbeitet werden, so der 48-Jährige. Doch nun sind die Probleme gelöst und die Gelder können fließen. „Die Auszahlung der Novemberhilfen kann nun bis zu sechs Wochen nach Antragstellung dauern“, so Rullmann. Bei den Überbrückungshilfen I und II waren es zwei bis drei Wochen, erinnert er sich.

„Die Schwierigkeit liegt darin, dass der Umsatz in die Zukunft geschätzt wird. Im Nachhinein wird er dann ausgehend von der Schätzung geprüft“, erklärt der Steuerberater das Vorgehen der Geldgeber. Die Belastung für die Steuerberater sei hoch. Etwa 10 bis 20 Prozent des Arbeitsalltags entfielen für die Anträge auf Corona-Hilfen. Für die meisten Anträge brauche er zwei bis drei Stunden. Doch wenn es komplizierter wird, beispielsweise bei einem Reisebüro, könnten es auch schon mal acht sein. Die Steuerberater spüren den Druck, so Rullmann, denn: „Die Mandanten wollen so schnell wie möglich Geld.“

Handwerk fordert weniger Bürokratie

„Wir sehen, dass die Worte der Politik zur Entbürokratisierung wenig wert sind“, kritisiert der Kreishandwerkerschaftsmann Wolff. Aber er hat auch Verständnis: „In der Haut der Entscheider möchte ich nicht stecken. Hört man sich um, wünschen sich viele weniger Bürokratie. „Viele meiner Kollegen haben im November so viel wie möglich gearbeitet mit dem Resultat, dass sie gerade so keinen Anspruch mehr auf die Hilfen haben“, kritisiert etwa Obermeisterin Yakupoglu-Eren.

Die 49-Jährige wünscht sich auch einen unkomplizierten Unternehmerlohn. Orientiert an den Steuerzahlungen des vorherigen Jahres könnte den Inhabern der Geschäfte eine Art Lohn ausgezahlt werden, der ihnen und nicht nur den Unternehmen das Überleben sichert. „Das wäre gerecht. Denn wer viel gearbeitet hat, würde dann auch mehr bekommen“, so Yakupoglu-Eren. Denn nur von den Fixkosten könne man nicht leben.

Sie wollen nichts geschenkt

Auch Claudia Ahrens wünscht sich einen solchen Unternehmerlohn. Da ihr Mann zu viel verdiene, könne sie kein Arbeitslosengeld II beantragen. „Ich will nichts geschenkt haben“, sagt sie. Aber eine Absicherung der Sozialversicherungsbeiträge sowie der Rente sollte es geben. Und wenn die Läden Hygienemaßnahmen implementieren, sollten sie auch öffnen können. „Ich bin für die Maßnahmen gegen das Virus“, sagt Friseurmeisterin Ahrens, „Aber helft uns!“

