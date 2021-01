Baddeckenstedt. Der Verwaltungsmann wohnt derzeit in Braunschweig und kennt die Region. Eine Nominierungsversammlung seitens der CDU steht noch aus.

Gustedter Frederik Brandt will Samtgemeindebürgermeister werden

Nun ist die Katze aus dem Sack: Mit dem 31-jährigen Frederik Brandt aus Gustedt will auch der Samtgemeindeverband der Christlichen Demokratischen Union (CDU) zu den Kommunalwahlen am 12.September einen Kandidaten für das Amt des Samtgemeindebürgermeisters ins Rennen schicken. Nachdem die SPD bereits im Oktober vergangenen Jahres einstimmig den 48-jährigen Dr. Dirk Fornahl zu ihrem Kandidaten wählte (unsere Zeitung berichtete), nominierte der CDU-Samtgemeindeverbandsvorstand nun in diesen Tagen den parteilosen Frederik Brandt als Kandidaten.

Frederik Brandt? Wer ist das? 31 Jahre jung, ledig und aufgewachsen in Gustedt lebt er derzeit in Braunschweig. Er ist in der Region fest verwurzelt und kennt die Strukturen der Samtgemeinde und Verwaltung aufgrund seiner dortigen beruflichen Laufbahn genau. Auf seine Ausbildung in der Baddeckenstedter Samtgemeindeverwaltung absolvierte er sein Studium „Verwaltung und öffentlicher Dienst“.

Er engagiert sich in der Samtgemeinde Baddeckenstedt

Aktuell ist Frederik Brandt im Dienstgrad eines Stadtoberinspektors im Ordnungsamt der Stadt Braunschweig tätig. Und auch in der gefühlten Ferne gingen ihm die Wurzeln zu seiner Heimat nie verloren: Mehr als 20 Jahre engagiert er sich bereits ehrenamtlich in der Samtgemeinde Baddeckenstedt. Er ist aktives Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Gustedt und nach wie vor in der Feuerwehrausbildung tätig.

Frederik Brandt ist sportlich aktiv, vornehmlich in den Bereichen Volleyball und Fitness. „Wir denken, mit Frederik Brandt einen jungen, dynamischen und bodenständigen Kandidaten gefunden zu haben“, betonte der CDU-Samtgemeindeverbandsvorsitzende Norbert Löhr. „Aus den Erfahrungen Brandts in der kommunalen Arbeit bei der Stadt Braunschweig werden positive Impulse für die Samtgemeinde Baddeckenstedt resultieren.“

Motto: „Miteinander reden – miteinander arbeiten“

Der Vorstand wird demnächst Frederik Brandt den Mitgliedern des CDU-Samtgemeindeverbands in einer Nominierungsversammlung zur Wahl vorschlagen. Einen Zeitpunkt der Versammlung konnte Löhr allerdings pandemiebedingt noch nicht benennen. Die aktuellen Projekte in der Samtgemeinde Baddeckenstedt mit allen Beteiligten anzugehen, mitzugestalten und die Samtgemeinde für die Zukunft aufzustellen, sieht Frederik Brandt als eine motivierende Herausforderung. „Miteinander reden – miteinander arbeiten“, so lautet sein Motto für eine starke Zukunft der Samtgemeinde Baddeckenstedt.