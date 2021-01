Feuerwehr-Neubau in Burgdorf könnte politischer Spielball werden

Das gemeinsame Ziel ist allen Kommunalpolitikern im Burgdorfer Gemeinderat (SPD: 6 Sitze, CDU: 4 Sitze, Wählergemeinschaft „Bürger für Burgdorf“: 3 Sitze) klar und wichtig: Die Stützpunkt-Feuerwehr in Burgdorf braucht dringend einen Neubau. Aber warum das wichtige Unterfangen kurz vor Weihnachten scheiterte, weiß niemand so genau. Fakt ist, man sei bei allen Suchen, Verhandlungen und Überlegungen wieder am Anfang. Dabei lag bereits eine Prioritätenliste mit fünf mögliche Grundstücken für das Bauvorhaben dem Burgdorfer Gemeinderat vor, betonte Bürgermeister Bernd Brandes (SPD) rückblickend.

Nur zur Erklärung: Die Gemeinde Burgdorf wird nicht der Bauherr des Feuerwehrhauses sein. „Bauträger ist die Samtgemeinde Baddeckenstedt. Aber es ist ein gelebter Usus, dass immer die Mitgliedsgemeinden den Grunderwerb für den Feuerwehrhaus-Neubau tätigen.“

Fahrzeughallen zu knapp bemessen

Beim Blick auf das bestehende Gebäude wird die Notwendigkeit eines Neubaus selbst einem Feuerwehr-Laien deutlich. Die Fahrzeughallen sind für einen modernen FFW-Fuhrpark knapp bemessen. Der ELW hat seinen Stellplatz bereits neben der Halle und das ehemalige Schulgebäude, das sich die Feuerwehreinsatzkräfte mit dem Museum und der Heimatpflege teilt, genügt in keiner Weise mehr den Ansprüchen einer modernen Stützpunktwehr.

„Es geht derzeit auch nur um den Neubau der Stützpunktfeuerwehr in Burgdorf. Die Ortsfeuerwehren in den Ortschaften Nordassel, Hohenassel, Westerlinde und Berel werden separat und zu einem späteren Zeitpunkt beraten“, fügte Brandes an. „Ein geeignetes Grundstück in Burgdorf zu finden, war gar nicht so leicht“, erklärte er.

3000 bis 4000 Quadratmeter sind notwendig

Eine innerörtliche Lage musste für den Bau einer Feuerwehr von vornherein ausgeschlossen werden. Bei einer Ortsrandlage sollte sich das Potential möglicher Neubaugebiete in Burgdorf nicht versperrt werden. „Niemand möchte ein Wohnhaus direkt neben einer Feuerwehr bauen“, mutmaßte er. Und 3000 bis 4000 Quadratmeter müsste das Grundstück schon haben.

Bald waren verschiedene Alternativen gefunden und mit einem Grundstückseigentümer einer von allen favorisierten Fläche konnten zunächst positive Verhandlungen geführt werden. Da war eine Beschlussvorlage für die Ratssitzung im Dezember schnell geschrieben. Warum nun alle Bemühungen nicht zum Erfolg führten, dazu zeigen sich alle Ratsmitglieder gleichermaßen ratlos: „Die Abstimmung zur Beschlussfassung fand gar nicht statt, weil der Verkäufer sein Angebot vorzeitig zurückgezogen hat“, ergänzte CDU-Mann Norbert Löhr. Nun stünde man wieder am Anfang.

Feuerwehr soll nicht zum Spielball werden

„Auch die Wählergemeinschaft Bürger für Burgdorf unterstützt die Überlegungen für ein neues Feuerwehrhaus. Aber wir verwehren uns vehement dagegen, dass die Feuerwehr im Rahmen der bevorstehenden Kommunalwahlen 2021 zum Spielball der Politik wird.“ ErklärteBfB-Vorsitzende Astrid Sonnemann-Pröhl in einem offenen Brief.

Die BfB fordert, noch dieses Jahr Gespräche mit den Grundstückseigentümern der alternativ geeigneten Grundstücke zu führen. Die Absage des potenziell favorisieren Verkäufers sei schade, das dürfe das gemeinsame Vorhaben aber nicht ausbremsen, so Sonnemann-Pröhl.