Lebenstedt: Fünf Wochen, fünf zerstochene Reifen und nur ein Auto

Der Reifen ihres Audi A6 war platt, als Anke H.* am Vormittag des 23. Dezembers noch letzte Besorgungen vor dem Weihnachtsfest machen wollte. Sie hatte ihren Wagen im Neuen Mühlenweg in Lebenstedt geparkt. „Der Einstich am hinteren rechten Reifen war gut zu sehen“, erzählt sie, „als käme er von einem unsauberen Messer.“ Doch es blieb nicht bei diesem einen Vorfall. H.‘s metallic-grüner Audi ist seitdem vier weitere Male das Ziel der Reifenstecher geworden. H. hat Angst.

Opfer geht von gezielten Taten aus

Im regelmäßigen Abstand von rund sechs Tagen zerstachen die Täter:innen der Reihe nach die anderen Reifen des Wagens. Erst hinten links in der Nacht auf den 29. Dezember, dann vorne links auf den 4. Januar, dann vorne rechts auf den 9. Januar. Dann begannen sie die Runde erneut beim hinteren rechten Rad, diesmal bereits am 12 Januar. Und dieses Mal nicht nachts, sondern tagsüber. Das war die bisher letzte Attacke. Immer stand der Wagen im Neuen Mühlenweg oder an der Ecke des angrenzenden Schäferkamps.

„Ich gehe davon aus, dass es jemand gezielt auf mich abgesehen hat“, mutmaßt H. Warum aber gerade sie zum Ziel geworden ist, kann sie sich nicht erklären. Sie liegt mit niemandem im Streit, hat keinen Job, der dafür bekannt wäre, Wut auf sich zu ziehen. Sie arbeitet als Reinigungskraft für die Stadt Salzgitter. Sie hat Angst – nicht nur um ihren Wagen, offenbart die 36-Jährige.

Nachbarschaft hält zusammen

„Ein Tatzusammenhang kann nicht ausgeschlossen werden“, sagt auch Matthias Pintak, der Pressesprecher der Polizeiinspektion Salzgitter auf Nachfrage unserer Zeitung. Die Polizei Salzgitter werte regelmäßig die eingehenden Anzeigen aus und teilt danach die Streifendienste ein. Er rät von solchen Taten betroffenen, ihren Wagen regelmäßig umzuparken. Wer kann, solle seinen Wagen in einer Garage unterstellen. H. gegenüber habe die Polizei verstärkte Streifen versprochen, so die Lebenstedterin.

Mit Seifenwasser machte H. die austretende Luft an einem der zerstochenen Reifen sichtbar. Foto: privat

In der Nachbarschaft hat der Fall längst die Runde gemacht. H. selbst hat überall gefragt, ob jemand etwas gesehen hat: Fehlanzeige. Christine Majunke lebt im Haus gegenüber mit Blick auf die Straße, in der H. ihren Wagen für gewöhnlich parkt. „Ich lasse jetzt immer meine Gardinen auf“, so die gelernte Erzieherin. So könne sie das Auto sehen. Vor zwei Jahren hätte jemand einen Reifen an ihrem eigenen Wagen zerstochen. „Der musste komplett abgeschleppt werden“, erinnert sie sich.

H. entstanden bisher Kosten von rund 500 Euro

Daniela Hermann wohnt seit sieben Monaten im gleichen Haus wie die 42-jährige Majunke. „Die Leute hier sind ziemlich aggressiv“, findet die 54-Jährige, die selbst auch nichts beobachtet hat. Seitdem sie in dem Haus am Schäferkamp lebt, landeten Eier an ihren Fenstern, sie habe zerstochene Fahrrad- und Autoreifen miterlebt, Mülltonnen hätten gebrannt. „Die Polizei hat echt aufgegeben“, sagt Hermann, die auf der Suche nach einer neuen Wohnung ist. Sie fühle sich als alleinstehende Frau und Bürgerin im Stich gelassen.

Fünf Attacken, fünf kaputte Reifen: bisher ist H. ein Schaden von rund 500 Euro entstanden. Die Versicherung übernimmt es nicht. Aber sei froh, dass es bisher nur die Reifen waren. Sollte sie den zerstochenen Reifen einmal zu spät entdecken und mit 200 Kilometern in der Stunde über die Autobahn fahren „hätte es sich erledigt.“

Polizei bittet um Hinweise

Wer in der Nächten auf den 23. und auf den 29. Dezember sowie in den Nächten auf den 4. und den 9. Januar sowie am 12. Januar etwas beobachtet hat, meldet sich bei der Polizei unter (05341) 18970. Alle Taten fanden im Neuen Mühlenweg an der Ecke zum Schäferkamp statt.

*Da die Protagonistin anonym bleiben möchte, ist ihr Name hier geändert.