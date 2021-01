Zufriedenheit und ein ausgefülltes Leben in Liebenburg

Wenn Helga und Alfred Fricke am Sonntag, 24. Januar, das Fest ihrer Eisernen Hochzeit feiern, ist es ein Tag, den sich die Jubilare – bedingt durch die Corona-Kontakteinschränkungen – doch anders vorgestellt hatten. Ein Fest mit vielen Freunden sollte es werden, denn auch das 60. Ehejubiläum, die Diamantene Hochzeit vor fünf Jahren, konnte am Jubeltag nur im kleinen Rahmen gefeiert werden. Damals war es eine Reha-Maßnahme, die nach einem Sturz mit Oberschenkelhalsbruch von Helga Fricke eine ausschweifende Feier verhinderte. Aber nun wird auch der morgige Jubiläums-Sonntag ruhig verlaufen: „Pfarrer Dirk Glufke wird im Gottesdienst an unser Ehegelöbnis erinnern. Anschließend werden wir nur im engsten Familienkreis zusammenkommen.“

Eine große Feier ist vorerst im Mai geplant

Eine große Feier ist erst im Mai geplant – wenn es dann möglich ist. „Das haben wir schon zur Diamantenen Hochzeit so gemacht und das war prima“, erklärte Alfred Fricke. Mit dem Blick auf 65 Ehejahre und einem stattlichen Alter von 84 Jahren blicken beide Jubilare entspannt und voller Zufriedenheit auf ihren gemeinsamen Ehrentag und ihr Leben. Insbesondere durch sein Berufsleben dürfte Alfred Fricke im Salzgitteraner Raum noch bekannt sein: Er machte 1951 einer Dreher-Lehre bei der SMAG in Salzgitter.

Später wechselte er in den Stahlbau und 1964 in die Blaupunkt-Werke Salzgitter. Weiterbildung und Verantwortung waren ihm immer wichtig und spornten ihn an. 1970 wurde er dort Industriemeister für „Maschinen- und Gerätebau“. Er bildete auch aus und trug Verantwortung für 300 Mitarbeiter. 1993 ging er nach 42 erfüllten Berufsjahren in den Vorruhestand.

23 Jahre war Alfred Fricke als Meister in der Industrie tätig

29 Jahre war er bei Blaupunkt und Bosch in Salzgitter tätig. Davon 23 Jahre als Meister. Auch durch sein Amt als Liebenburger Ortsbürgermeister (1993-2003) und als emsiges Orts- und Gemeinderatsmitglied (1991-2011) ist Alfred Fricke heute noch vielen Mitbürgern gut bekannt.

Als junge Leute lernte sich das Jubelpaar in den „schlechten Jahren“ der noch jungen Bundesrepublik kennen. Das später so gepriesene „Wirtschaftswunder“ war noch weit. Helga Fricke kam aus der Nähe von Danzig und wurde mit ihrer Familie nach dem Kriegsende vertrieben. Über Umwege und nach dem schlimmen „Hunger-Winter 1945/46“ landete sie im Mai 1946 schließlich in Othfresen und bewohnte mit 11 Personen drei Zimmer.

Helga Fricke arbeitete bei Fontheim

Viele Erinnerungen an Schulspeisungen, Schlafen auf dem Fußboden und Holz sammeln im Wald prägten diese entbehrungsreiche Zeit. „Ich habe immer gearbeitet“, sagt sie heute voller Stolz. Sie absolvierte 1951 eine Lehre im Einzelhandel und 1972 eine zweite Ausbildung zur Krankenpflegerin. Bis 1996 war sie in der Liebenburger Klinik Dr. Fontheim tätig. 1954, beim Tanz im Othfresener Gasthaus Macke, sah der gebürtige Groß Döhrener Alfred Fricke „seine“ Helga zum ersten Mal: Der Funke sprang augenblicklich über – und die Flamme lodert bis heute.

Am 24. Januar 1956 läuteten dem Paar die Hochzeitsglocken. Im selben Jahr wurde Söhnchen Peter geboren. Mit zwei Söhnen, zwei Enkeln und zwei Urenkeln, einem Häuschen mit Garten in Liebenburg und zahllosen wunderschöne Urlaubsreisen in viele Länder der Welt blicken Alfred und Helga Fricke auf ein gutes Leben zurück, das aber auch einige schlimme Schicksalsschläge für sie bereithielt. Das Leben in der Corona-Zeit schränkt sie sehr ein: „Wir vermissen sehr die Geselligkeit in den Vereinen, die Treffen mit Freunden und vor allem das Reisen“, bedauern sie sehr.

Alte Fotos werden jetzt eingescannt

Im Arbeitszimmer verwahrt Alfred Fricke eine Blechdose mit alten Fotos. „Die scanne ich grade ein und beschrifte sie. Das ist meine Corona-Arbeit. Dann haben wir wieder Platz für neue Fotos, wenn wir wieder Reisen können und unsere Freunde wiedersehen“, freue sich beide an ihrem 65. Hochzeitstag noch auf viele kommende, gemeinsame Unternehmungen.