Salzgitteraner Online-Format: Neue Folge von „reingelesen“ da

Literaturbüro und Medienzentrum der Stadt Salzgitter haben die zweite Folge ihres Online-Formats „reingelesen“ auf der Internetseite und dem Youtube-Kanal der Stadt Salzgitter veröffentlicht.

Online-Interview: Schriftsteller aus Wien spricht mit Literaturbüro Salzgitter

Aneka Viering vom Literaturbüro befragt darin Buchautor Radek Knapp (56) in einem knapp halbstündigen Gespräch über sein Leben und Schaffen in Corona-Zeiten, das neueste Werk „Von Zeitlupensymphonien und Marzipantragödien: Notizen eines Möchtegern-Österreichers“ oder auch Begegnungen mit einem „Gipfeldieb“ in seinem Wohnort Wien.

Salzgitteraner Autor Helmut Rabsch als Gast bei erster „reingelesen“-Folge

In der ersten, ebenfalls noch abrufbaren „reingelesen“-Folge war im vergangenen November Schriftsteller Helmut Rabsch aus Salzgitter, begleitet von Lektor Reinhard Försterling, zu Gast. Er sprach unter anderem über sein Autobiographie „Hirschberg – Hornburg. Orte meiner Biographie“.

https://www.youtube.com/watch?v=JJ8NXvu1feg