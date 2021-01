Die Täter schlugen in den Straßen Stromtal und Nebelflucht zu.

Salzgitter. Vermutlich im Laufe des vergangenen Wochenendes entwendeten bislang nicht ermittelte Täter zwei Katalysatoren in Salzgitter.

Zwei Katalysatordiebstähle in Salzgitter

Bislang nicht ermittelte Täter haben aus zwei Autos die Katalysatoren ausgebaut. Bei dem Fall in der Straße Nebelflucht liegt die Tatzeit zwischen Freitag, 23. Januar, um 21.10 Uhr und Montag, 25. Januar, um 6.40 Uhr. Im zweiten Fall in der Straße Stromtal kann die genaue Tatzeit nicht beziffert werden. Laut Polizeibericht wurde der Diebstahl jedoch am Montag, 25. Januar, um 12 Uhr bemerkt.

Wie die Polizei weiter mitteilt, schätzt sie den entstandenen Schaden auf rund 1000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter (05341) 18970 bei der Polizei Salzgitter zu melden.

red