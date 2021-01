Familie aus Salzgitter geschockt: Täter stehlen Schmuck

Die Polizei war im Einsatz am Papenkamp. (Symbolfoto)

Lebenstedt. Als die Familie am Mittwoch nach Hause kommt, erwartet sie eine böse Überraschung: Unbekannte verwüsteten die Wohnung und stahlen Wertgegebstände.

Die nur etwa 50-minütige Abwesenheit einer vierköpfigen Familie haben bislang unbekannte Täter für einen Einbruch in eine Wohnung am Mittwoch Abend am Papenkamp genutzt. Nach Angaben der Polizei hebelten die Unbekannten das Küchenfenster auf und durchsuchten sämtliche Räume. Sie hätten Schmuck, Uhren und Bargeld gestohlen, berichtete ein Familienmitglied unserer Zeitung. Der Wert der teilweise mit hohem Erinnerungswert verbundenen Gegenstände liege bei rund 10.000 Euro.

Wohnung durchsucht

Als die Familie nach der Arbeit nach Hause zurückkehrte, bot sich ihr ein Anblick völliger Verwüstung. Laut Polizei entstand ein Sachschaden „in einem niedrigen fünfstelligen Bereich“.

Wie die Bewohner berichteten, hatte es schon am Freitag einen Einbruchsversuch gegeben. So soll das Schloss geklemmt haben. Für die Familie war die Tat ein Schock. Offenbar haben die Täter auch die Eheringe der Eltern gestohlen. „Das tut einem weh“, sagte die Tochter. Die Nacht nach der Tat habe die Familie schlaflos verbracht, erwäge nun den Auszug aus ihrem bisherigen Zuhause.

Die Polizei sucht Zeugen der Tat

Die Beamten suchen nun Zeugen der Tat. So könnten ihnen zwischen 19.50 und 20.40 Uhr auffällige Personen oder Fahrzeuge vor der Wohnung aufgefallen sein. Die Beamten bitten um Hinweise unter Telefon (05341) 18970.