Ausgerechnet einen Paketboten, also einen Mann, der viel mit dem Auto unterwegs ist, erwischte die Polizei in Salzgitter bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle: Er hatte keinen Führerschein, heißt es in der Polizeimeldung. Der 22-Jährige wurde Samstagvormittag in der Willy-Brandt-Straße kontrolliert.

