Bewaffneter Mann überfällt Salzgitteraner Wettbüro

Lebenstedt. Ein Unbekannter hat in Lebenstedt ein Wettbüro überfallen. Er erbeutete nach Polizeiangaben Bargeld.

Zu einem Raubüberfall kam es nach Polizeiangaben am Dienstag gegen 20.25 Uhr auf ein Wettbüro an der Berliner Straße in Lebenstedt. Ein bisher unbekannter Täter verschaffte sich demnach Zutritt zu den Räumlichkeiten, indem er augenscheinlich eine Schusswaffe auf den Mitarbeiter gerichtet habe. Dieser sei daraufhin ins Ladeninnere geflüchtet.

Erbeuteter Betrag steht noch nicht fest

Der Täter habe Bargeld aus der Kasse entwendet. Die Höhe des Betrages, so die Polizei, sei bisher nicht bekannt. Es sei ein Ermittlungsverfahren wegen eines schweren Raubes eingeleitet worden. Da es bisher keine näheren Hinweise zu dem Täter gibt, hofft die Polizei auf Zeugenhinweise unter (05341) 18970.

red