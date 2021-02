Salzgitters Polizei stoppt illegale Corona-Parties

Wieder musste die Polizei im Stadtgebiet illegale Corona-Parties auflösen. Wie die Beamten mitteilten, bat der Kommunale Ordnungsdienst am Donnerstag gegen 13.10 Uhr am Kalkweg um Unterstützung. Dort hatten sich fünf Erwachsene und sechs Kinder aus verschiedenen Haushalten getroffen. Die Feier wurde beendet und es gab Ordnungswidrigkeitsanzeigen.

In der Nacht zum Freitag mussten die Beamten erneut wegen Ruhestörung ausrücken. Als sie um kurz nach Mitternacht in der Erikastraße eintrafen, stießen sie in einer Wohnung auf sieben Feierlustige aus unterschiedlichen Haushalten. Zudem stellten die Beamten fest, dass im Raum unbeaufsichtigt eine brennende Kerze stand. Ein Gast gab mehrfach falsche Personalien an. Es gab Ordnungswidrigkeitsanzeigen wegen des Verstosses gegen das Brandschutzgesetz, das Infektionsschutzgesetz, die Ruhestörung und der Angabe falscher Personalien.