Salzgitter: Polizei löste weitere Corona-Partys auf

Corona-Kontrollen: In Salzgitter waren sie am Wochenende offenbar nötig.

Salzgitter. Hinweise führten die Beamten zu Feiern in Lebenstedt und Thiede. Bereits am Samstag hatten die Ordnungshüter verbotene Zusammenkünfte beendet.

Am Wochenende wurde offenbar kräftig gefeiert in Salzgitter: Nach zwei aufgelösten „Corona-Partys“ am Samstag meldete die Polizei für Sonntag noch drei weitere Feiern in Lebenstedt und Thiede, bei denen die Beteiligten gegen die Regeln zur Eindämmung des Virus‘ verstießen.

Party endet mit Platzverweisen und Anzeigen

In einer Wohnung in der Lichtenberger Straße traf die Polizei demnach am frühen Sonntagabend vier Personen aus vier unterschiedlichen Haushalten an, wo sich maximal ein Haushalt mit einer weiteren Person treffen dürfte. Die Beamten lösten die Feier auf und sprachen Platzverweise aus gegen diejenigen, die nicht dort wohnen. Zudem fertigten sie gegen alle Personen eine Ordnungswidrigkeitsanzeige wegen Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz.

Auch in Thiede geht es hoch her

Drei Stunden später bot sich in einer Wohnung in der Nordstraße ein ähnliches Bild: Hier waren es sechs Personen, die miteinander feierten. Auch sie wurden nach Hause geschickt, im Gepäck eine Anzeige.

In der Thieder Diesterwegstraße rückte die Polizei am Sonntag an, nachdem man ihr eine Familienfeier gemeldet hatte. In der Wohnung hatten sich demnach neun Personen versammelt, darunter fünf Kinder.