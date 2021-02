Gebhardshagen. Ein Unbekannter wollte von einer Frau in Gebhardshagen 14.000 Euro erschleichen. Ihr Enkel, so der Anrufer, habe einen Unfall gehabt.

Enkeltrickbetrug in Gebhardshagen: 67-Jährige legt einfach auf

Zu einem versuchten Enkeltrickbetrug kam es nach Polizeiangaben am Dienstag gegen 13.10 Uhr. Ein Anrufer versuchte demnach, bei einer 67-Jährigen in Gebhardshagen 14.000 Euro zu erschleichen. Ihr Enkel, so die Ansage des Unbekannten, habe einen Unfall gehabt. Da die Frau jedoch gar keinen Enkel hat, habe sie das Telefonat nach wenigen Minuten abgebrochen. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des versuchten Betrugs ein.

Polizei appelliert, misstrauisch zu sein

Die Polizei appelliert, grundsätzlich misstrauisch zu werden, wenn ein angeblicher Verwandter oder alter Bekannter anrufe und Geld oder eine Vermögensauskunft wolle. „Wenden Sie sich an nahestehende Personen oder Familienangehörige. Geben Sie am Telefon keine Auskunft über Ihr Vermögen oder Wertgegenstände. Wenden Sie sich an die örtlich zuständige Polizei.“

