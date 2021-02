Die Polizei hat am Mittwoch bei 153 von 946 Fahrzeugen Tempoverstöße festgestellt.

Rhene. Die Polizei kontrollierte am Mittwoch 946 Fahrzeuge. 153 Tempoverstöße gab es. Zwei Fahrer müssen mit Fahrverboten rechnen.

Tempokontrollen in Rhene – Jeder Sechste war zu schnell

Bei einer vierstündigen Tempokontrolle auf der Bundesstraße 6 am Mittwoch in Rhene hat die Polizei 153 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Der gemessene Höchstwert in der 50er-Zone lag bei Tempo 96. Zwei Fahrer müssen mit Fahrverboten rechnen. Auch Handyverstöße gab es. 946 Fahrzeuge wurden kontrolliert.

red