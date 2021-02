Fahrzeug brennt auf Firmengelände in Salzgitter aus

Lebenstedt. Das Fahrzeug hatte am frühen Sonntagmorgen in Flammen gestanden. Zur genauen Ursache will sich die Polizei zunächst nicht äußern.

Am frühen Sonntagmorgen hat auf dem Gelände eines Betriebs für Landschaftsbau in Salzgitter-Lebenstedt ein Fahrzeug gebrannt. Das bestätigte die Polizei auf Nachfrage. Gegen 4 Uhr am Morgen klingelten die Beamten den Eigentümer aus dem Schlaf, um ihn auf das Feuer an der Peiner Straße aufmerksam zu machen.

Pkw-Brand in Salzgitter: Inhaber vermutet Brandstiftung

Zur genauen Brandursache wollte sich die Polizei am Sonntagmorgen nicht äußern. Betriebsinhaber Dirk Heselschwerdt berichtet aber, das zur Ermittlung auch die Kriminalpolizei vor Ort war. Er geht von Brandstiftung aus, was die Polizei noch nicht bestätigt hat. Das Fahrzeug im Wert von rund 36.000 Euro ist durch die Flammen vollständig zerstört worden. Ein daneben stehendes Fahrzeug wurde ebenfalls beschädigt. Menschen kamen bei dem Feuer wohl nicht zu Schaden.

