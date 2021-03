Täter beschädigen Blitzer-Anhänger in Salzgitter-Bad

An einem von der Stadt Salzgitter an der Windmühlenbergstraße aufgestellten Blitzer-Anhänger wurden nach Angaben der Polizei Salzgitter am Dienstag, 2. März, in der Zeit zwischen 5 und 6.50 Uhr die Fenster/Objektive mit einer weißen Masse verspachtelt und waren somit nicht mehr nutzbar. Angaben zur Schadenshöhe könnten derzeit nicht gemacht werden. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Salzgitter-Bad unter (05341) 8250 in Verbindung zu setzen.

red