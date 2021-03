Einbrecher scheitern in Lebenstedt an einem Fenster

Unbekannte haben nach Polizeiangaben zwischen Dienstag, 2. März, 19 Uhr, und Mittwoch, 3. März, 8 Uhr, versucht, in eine Jugendeinrichtung in Lebenstedt an der Swindonstraße einzudringen. Die Täter hatten versucht, mit einem Stein ein Fenster einzuwerfen. Ein Zutritt in das Gebäude gelang nicht. Es entstand Schaden von mindestens 2000 Euro. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Salzgitter unter (05341) 18970.

red