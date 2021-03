Salzgitter-Bad – Betrunkene lässt Auto auf Fahrbahn stehen

Von zwei Bränden am Sonntag in Salzgitter-Bad berichtet die Polizei. Unbekannte hatten demnach gegen 2 Uhr an der Friedrich-Ebert-Straße einen Papiercontainer in Brand gesetzt. Das Feuer wurde durch die Berufsfeuerwehr gelöscht. Es entstand ein Schaden von zirka 600 Euro, so die Polizei.

Gelbe Säcke in Flammen

Gegen 2.30 Uhr setzten dann bislang nicht ermittelte Täter Gelbe Säcke vor Häusern an der Ernst-Reuter-Straße in Brand. Dadurch wurden auch der Sichtschutz um die Müllbehälter sowie die Hecke dahinter beschädigt. Das Feuer wurde durch die Berufsfeuerwehr gelöscht. Es entstand Schaden von zirka 1000 Euro. Hinweise in beiden Fällen: (05341) 8250.

Unbeleuchtet auf der Straße

Auch eine Trunkenheitsfahrt in Verbindung mit Fahren ohne Fahrerlaubnis am Samstag, 6. März, beschäftigte die Beamten. Der Polizei war laut Bericht vom Sonntag gegen 18 Uhr ein in Salzgitter-Bad auf der Windmühlenbergstraße unbeleuchtet auf der Fahrbahn stehendes Auto gemeldet worden. Eine Prüfung der Halteranschrift habe ergeben, dass die stark alkoholisierte 56-jährige Halterin (Atemalkoholkontrolle: 3,69 Promille) offensichtlich mit ihrem Auto habe zum Supermarkt fahren wollen, um Alkohol zu kaufen.

Eine Blutprobe wird genommen

„Als der PKW plötzlich nicht mehr fahren wollte, stellte die Frau das Fahrzeug dort ab und ging zu Fuß weiter. Auf ihrem Rückweg wurde sie dann durch die eingesetzten Beamten vor der Wohnanschrift angetroffen.“ Eine Blutprobe sei vorgenommen worden. Die Frau sei nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Sie erwarte ein Strafverfahren.

Seat wird entwendet

Zeugen sucht die Polizei nach einem Autodiebstahl, der sich zwischen Freitag, 12 Uhr, und Samstag, 21 Uhr, in Salzgitter-Flachstöckheim, Am Platz, ereignet hat. Bislang nicht ermittelte Täter entwendeten dort einen geparkten Seat Arosa. Der Schaden wird mit zirka 1000 Euro beziffert. Sachdienliche Hinweise an die Polizei.

red