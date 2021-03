Osterhasen-Gehilfinnen überraschen Senioren in Oelber

Na, das ist ja wahrhaftig ein süßes Osternest, das 37 Senioren aus Oelber dieser Tage von zwei munteren Osterhasen-Gehilfinnen überreicht bekommen. Machte sich die Seniorenkreis-Vorsitzende Renate Wolters bereits zum Weihnachtsfest auf den Weg, nette und mutmachende Weihnachtswünsche „ihren“ Senioren zu überbringen, sollte diese nette Geste nun vor dem Osterfest eine Wiederholung finden.

Die Freundin hilft bei den Botengängen

Unterstützt wird sie bei den süßen Botengängen allerdings nicht vom Osterhasen, sondern von ihrer Freundin Rosi Kick. „Es ist für uns alle ganz schlimm, dass wir uns wegen der Corona-Kontakteinschränkungen nicht treffen können“, bedauert Renate Wolters sehr. „Und es ist nicht damit zu rechnen, dass es noch vor dem Osterfest Lockerungen geben wird“, fügt sie hinzu. Nebenbei: Ihre Vermutung bestätigte sich nur wenige Stunden später, mit einer brandaktuellen Corona-Erklärung der Bundesregierung. Aber da war Renate Wolters in ihrer, sich selbstauferlegten, Funktion des „Osterhasen“ schon im Ort unterwegs.

Bei der Karnevalsfeier im vergangenen Jahr gab es ein letztes Treffen

„Die Senioren mussten auf so vieles verzichten. Vor allem auf ihre so geliebten monatlichen Kaffeenachmittage im Dorfgemeinschaftshaus. Zur Karnevalsfeier 2020 kamen wir das letzte Mal in großer Runde zusammen. Danach lief nichts mehr“, hadert sie mit den Beschränkungen des zurückliegenden „Corona“-Jahrs. Auch das 40-jährige Jubiläum des Oelber Seniorenkreises wurde vom Frühjahr 2020 in den September verschoben, nur um dann erneut abgesagt zu werden.

„Nun haben wir noch immer keinen Termin. Es steht noch alles in den Sternen. Wir hoffen aber, mit unserem Grillfest im Sommer 2021 zur Normalität zurückkehren zu können. So was ist ja schnell organisiert“, betont sie. Bis dahin hofft sie, dass alle „ihre“ Senioren die Ostergrüße „befolgen“: „Bleibt gesund!“ heißt es da auf der bunten Grußkarte. Und: „Herzliche Ostergrüße vom Seniorenkreis Oelber“.