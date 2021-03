Salzgitteraner gewinnt 550.000 Euro beim Lotto

Zwei Lottospieler aus Niedersachsen – aus Salzgitter und aus dem Landkreis Osterholz – haben in der Gewinnklasse 2 von Europas Millionen-Lotterie Eurojackpot einen Gewinn in Höhe von je 556.722,10 Euro erzielt. Das teilt Lotto Niedersachsen mit. Bei der Ziehung der Lotterie am Freitag tippten beide die fünf Gewinnzahlen sowie eine der Eurozahlen richtig. Lediglich eine korrekte Eurozahl fehlte ihnen, um den Millionen-Jackpot zu knacken. Der Gewinner aus dem Landkreis Osterholz tippte online. Der zweite noch unbekannte Spielteilnehmer gab seinen Spielschein in einer Annahmestelle von Lotto Niedersachsen in Salzgitter ab.

