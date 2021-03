Kellerbrand in Salzgitter - Feuerwehr rettet acht Personen

In der Bruchmachtersenstraße in Salzgitter-Lebenstedt hat es gebrannt. Es war für die Feuerwehr der zweite Kellerbrand-Einsatz des Abends.

Salzgitter. In einem Keller in Lebenstedt haben eine Couch und ein Kinderwagen gebrannt. Menschen waren in Gefahr. Es war der zweite Kellerbrand des Abends.