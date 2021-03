Stadt saniert im April fünf Lebenstedter Straßen

Lebenstedt. Zu Behinderungen kann es kommen im Schwalbenweg, Meisenweg, Lerchenfeld, in der Sperlingsgasse und Am Saldergraben. Vorbereitungen starten Mittwoch.

Die Asphaltschicht wird an fünf Straßen in Lebenstedt erneuert. Der erste Bauabschnitt ist ab dem 12. April geplant.

In Lebenstedt werden im April fünf Straßen saniert. Die Bauarbeiten werden in zwei Bauabschnitten ausgeführt. Während der Arbeiten können die Fahrzeuge nicht in den jeweiligen Straßenabschnitten abgestellt werden. Die Vorbereitungsarbeiten beginnen ab Mittwoch, 31. März, schreibt die Stadt.

In Lebenstedt werden die Fahrbahnen der Straßen Am Saldergraben, Meisenweg, Lerchenfeld, Schwalbenweg und Sperlingsgasse saniert. Erneuert wird die oberste Asphaltschicht dieser Straßen. Fußwege und Parkstreifen bleiben erhalten und sind davon nicht betroffen. Die Vorbereitungsarbeiten beginnen am Mittwoch, 31. März, und betreffen Teilbereiche in den genannten Straßen. Hier werden als erstes Reparaturen in den Randbereichen notwendig.

Zwei Bauabschnitte sind geplant

Die Straßenbauarbeiten erfolgen anschließend in zwei Bauabschnitten, unter Vollsperrung der jeweiligen Abschnitte: Der erste Bauabschnitt von Montag, 12. April, bis Freitag, 16. April, umfasst die Straßen: Am Saldergraben vom Schwalbenweg bis zum Wendeplatz, den gesamten Meisenweg sowie den Schwalbenweg zwischen Lerchenfeld und Am Saldergraben. Der zweite Bauabschnitt von Montag, 19. April, bis Freitag, 23. April, umfasst die Straßen: Lerchenfeld, den restlichen Schwalbenweg und die Sperlingsgasse.

Achtung: Aufgrund der Witterung kann es zu kurzfristigen Terminverschiebungen kommen. In den oben genannten Zeiträumen können die Fahrzeuge nicht in den genannten Straßenabschnitten abgestellt werden. Es wird darum gebeten, die Fahrzeuge auch nicht auf den schmalen Parkstreifen abzustellen, um Verschmutzungen und Beschädigungen an den Fahrzeugen zu vermeiden.

Straßen und Parkflächen können am Wochenende genutzt werden

Die Umleitungen erfolgen innerhalb des Quartiers. An den Wochenenden können die Straßen und Parkflächen wieder benutzt werden. Mit Verkehrsbehinderungen ist zu rechnen. Die Verwaltung bittet um Verständnis.

