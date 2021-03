Ostfalia wird 50 Jahre – Standort in Calbecht

Die Ostfalia Hochschule feiert in diesem Jahr ihr 50-jähriges Bestehen, das teilt die Fachhochschule mit. Im Jahr 1971 entstand die damalige Fachhochschule Braunschweig/Wolfenbüttel aus der Zusammenlegung der Staatlichen Ingenieur Akademie in Wolfenbüttel mit den Höheren Fachschulen für Sozialpädagogik und Sozialarbeit in Braunschweig. Der Ostfalia Standort Salzgitter-Calbecht ist noch nicht so alt, Anfang der 1990er Jahre wurde beschlossen, die Gebäude der Erzbergbau AG für die Erweiterung der Fachhochschule zu nutzen – dort ist jetzt die Fakultät Verkehr-Sport-Tourismus-Medien untergebracht.

Anlässlich des Jubiläums blickt die Hochschule in verschiedenen Online-Formaten auf fünf Dekaden der Lehre und Forschung zurück. Auf der Website zum Jubiläum werden monatlich neue Einblicke in die Geschichte und Entwicklung der Hochschule veröffentlicht.

„Ein halbes Jahrhundert praxisnahe Lehre, Forschung und Wissenstransfer, das ist natürlich ein Anlass zum Feiern“, wird Prof. Dr. Rosemarie Karger, Präsidentin der Ostfalia, in der Mitteilung zitiert. „Aus Gründen des Corona-Schutzes haben wir uns dazu entschieden, die geplante Jubiläumsfeier auf das kommende Jahr zu verschieben. Wir feiern dann eine Ü-50-Party. In diesem Jahr freuen wir uns darauf, alle Interessierten mit auf eine digitale Zeitreise durch die letzten fünf Jahrzehnte zu nehmen.“

Unter www.ostfalia.de/50Jahre beginnt die Zeitreise durch die Geschichte der Hochschule aktuell mit den 1970er- und 1980er Jahren. Per Mausklick finden Interessierte dort eine Timeline zu den wichtigsten Ereignissen der 50-jährigen Geschichte sowie Interviews mit Zeitzeugen, die vertiefend persönliche Erfahrungen und Erinnerungen teilen.

Die zwölf Fakultäten an den vier Standorten der Hochschule werfen einen ganz persönlichen Blick zurück und erinnern sich in einem digitalen Poesiealbum an Innovationen, Ereignisse und Herausforderungen. Vor rund 50 Jahren wurden in Deutschland zahlreiche Fachhochschulen gegründet und haben den Grundstein für die Erfolgsgeschichte der heutigen Hochschulen für angewandte Wissenschaften gelegt. „Über fünf Dekaden hat sich die Ostfalia Hochschule weiterentwickelt: Es sind stetig neue Studiengänge, Forschungsfelder, Standorte und nicht zuletzt Generationen von Studierenden sowie eine stetig wachsende Zahl von Beschäftigten hinzugekommen“, schreibt die Ostfalia. Im Sommer sind weitere Angebote zum Jubiläumsjahr geplant: Neben einer Print-Broschüre befindet sich eine Ausstellung in der Vorbereitung.

