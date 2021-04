Salzgitteraner Polizei warnt vor betrügerischen Kurznachrichten

In Salzgitter kommt es aktuell zu einer Häufung von betrügerischen SMS-Nachrichten. Darüber informiert die Polizei. In der SMS wird die Zustellung eines Pakets angekündigt. In der SMS wird meist auch ein Link mitgesendet. Wenn der Link geöffnet wird, können Kriminelle eine Schadsoftware auf das Handy laden oder Daten stehlen. Dieser Link weicht von denen gängiger Paketdienstleister ab und kann so meist leicht erkannt werden.

Die Polizei rät, den Link auf keinen Fall zu öffnen. Sollten Bürger den Absender der SMS kennen, sollten sie auf einem anderen Weg nachfragen, was sich hinter dem Link verbirgt und ob der Versand beabsichtigt war. Die Polizei rät, keine Installationen von fremden Apps zu installieren.

red