Polizei fasst in Salzgitter zwei Fahrer unter Drogeneinfluss

Unter Drogeneinfluss war am Montagmorgen ein 21-Jähriger in Lebenstedt unterwegs. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, kontrollierten die Beamten den Mann um 7.55 Uhr auf der Ludwig-Erhard-Straße. Hierbei hätten sie Auffälligkeiten festgestellt, die auf Drogenkonsum deuteten. Ein Drogenvortest bestätigte dies.

Es sei die Entnahme einer eine Blutprobe angeordnet worden. Dem 21-Jährigen untersagten die Beamten die Weiterfahrt. Die Polizei ermittelt gegen den Fahrer wegen Drogenbesitzes und Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

40-jähriger Fahrer zeigt in Salzgitter Auffälligkeiten

Einen weiteren Fahrer hielt die Polizei am Montag gegen 17.50 Uhr in der Berliner Straße an. Bei dem 40-Jährigen stellten die Beamten ebenfalls Auffälligkeiten fest, die durch Drogenbeeinflussung entstanden sein könnten. Ein Drogenvortest reagierte positiv, es folgte die Entnahme einer Blutprobe und Einleitung zweier zwei Verfahren gegen den Fahrer.

red