Kerzen erinnern an Kurzarbeiter und Arbeitslose in Salzgitter

Die St. Joseph-Gemeinde möchte auf die seit Jahrzehnten schwierige Situation auf dem Arbeitsmarkt in Salzgitter mit dem Anschlagen der monatlichen Arbeitslosenzahlen am Kreuz hinweisen. Die Aktion findet statt am Gedenkkreuz der katholischen Pfarrgemeinde St. Joseph in Lebenstedt.

1000 Kerzen wurden entzündet

Am Dienstagabend sind nun 1000 Kerzen auf der Rasenfläche neben dem Kreuz entzündet worden, heißt es in einer Mitteilung. Die Aktion habe still und nahezu ohne eine Menschenansammlung stattgefunden. So sollte der Arbeitslosen und Kurzarbeiter in Salzgitter gedacht werden.

Stilles Gedenken

„Mit diesem stillen Gedenken wollten die Veranstalter, Horst Rubin, Gianluca Calabrese und Stefan Roßmann, auf die aktuelle Corona-Situation und die damit bedrohten Arbeitsplätze im gesamten Stadtgebiet Salzgitters aufmerksam machen“, heißt es in der Mitteilung weiter.

