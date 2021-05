Motorroller brannte auf Feldweg in Bruchmachtersen

Die Polizei informiert über drei Delikte, die sich in den vergangenen Tagen im Stadtgebiet ereignet haben. Bereits am Abend des 23. April kam es zum Brand eines Rollers auf dem Feldweg zwischen den Straßen Söhlekamp und Große Straße in Bruchmachtersen. Der Roller wurde, so die Polizei, dabei völlig zerstört. Sie leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Brandstiftung ein. Im Zuge der Ermittlungen teilte ein Zeuge mit, dass er an dem brennenden Roller zwei Personen gesehen hätte.

Der Zeuge beschrieb die Männer wie folgt: 1,70 bis 1,80 Meter groß, dunkelgekleidet, dunkle Haare, eine Person mit Bart und eine ohne Bart. Des Weiteren hatte der Zeuge einen Spaziergänger mit einem Hund gesehen, der an dem Roller vorbeigegangen war. Als die beiden Männer den Spaziergänger gesehen hätten, hätten sie sich schnell entfernt. Im Zuge der Ermittlungen wurde ebenfalls bekannt, dass der Roller kurz zuvor gegen 18 Uhr in der Gaußstraße in Lebenstedt entwendet worden war. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen, die Angaben zu den beiden Männern machen können. Hinweise: (05341) 18970.

Polizei stoppt auf Martin-Luther-Straße berauschten Autofahrer

Auf der Martin-Luther-Straße haben die Beamten am Donnerstag gegen 16.15 Uhr einen 27-jährigen PKW-Fahrer kontrolliert. Dabei erlangten sie den Hinweis, dass der Mann unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand. Die Polizei veranlasste die Entnahme einer Blutprobe und leitete ein Ordnungswidrigkeitsverfahren ein.

Drei Männer verstoßen im Auto gegen Kontaktverbot

Am Donnerstagmorgen um kurz vor neun Uhr kontrollierte die Polizei einen PKW. Darin befanden sich drei Männer aus drei Haushalten. Diese trugen keine Maske, zudem verstießen sie gegen das Kontaktverbot. Die Polizei leitete Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen des Verstoßes gegen die Corona-Verordnung ein.

red