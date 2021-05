Salzgitter. Bei drei Kontrollen ergab sich am Freitag vorangegangener Drogenkonsum. In einem Fahrzeug waren zudem mehrere Leute ohne Maske unterwegs.

Die Polizei stellte am Freitag bei Kontrollen in Salzgitter mehrere Verkehrsdelikte fest. (Symbolbild)

Polizei stellt in Salzgitter mehrere Verkehrsdelikte fest

Gleich mehrere Verkehrsdelikte hat die Polizei im Laufe des Freitags in Salzgitter festgestellt. Gegen 10.30 Uhr, so die Mitteilung, kontrollierten die Beamten auf dem Hans-Böckler-Ring in Lebenstedt zunächst einen 36-jährigen Autofahrer, bei dem „körperliche Auffälligkeiten“ festgestellt wurden.

Die veranlasste Urinprobe wies schließlich auf den vorangegangen Konsum von Amphetaminen hin. Dem Mann, einem Salzgitteraner, wurde daraufhin Blut entnommen, außerdem die Weiterfahrt untersagt und eine Anzeige aufgenommen.

Da sich laut Polizei zudem mehrere Personen aus unterschiedlichen Haushalten und ohne Masken im Auto befanden, wurden auch drei Ordnungswidrigkeitenanzeigen nach dem Infektionsschutzgesetz gefertigt.

Bruchmachtersen: Mann nach Joint-Konsum im Auto unterwegs – Polizei erwischt ihn

Gegen 14 Uhr kontrollierten die Gesetzeshüter dann auf der Theodor-Heuss-Straße (Bruchmachtersen) einen 32-Jährigen, der auf einem Kleinkraftrad unterwegs war. Auch hier ergaben sich demnach Hinweise auf Beeinflussung durch Betäubungsmittel.

Der Salzgitteraner räumte schließlich ein, am Abend zuvor einen Joint geraucht zu haben. Er wurde nach Entnahme einer Blutprobe und Untersagung der Weiterfahrt aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Lebenstedt: 27-Jähriger hat keinen Haftpflichtschutz fürs Auto

Die Kontrolle eines 27-Jährigen auf der Goethestraße (Lebenstedt) ergab wenig später, dass für seinen Ford keine gültige Haftpflichtversicherung mehr bestand. Die Weiterfahrt wurde dem Mann aus Salzgitter daher untersagt, darüber hinaus Strafanzeige nach dem Pflichtversicherungsgesetz gestellt. Die Kennzeichen am Pkw wurden „entstempelt“.

THC-Konsum: Polizei Mann wird in Lebenstedt die Weiterfahrt

Um 20 Uhr überprüfte die Polizei schließlich am Schäferkamp, ebenfalls in Lebenstedt, einen 24-Jährigen auf einem Kleinkraftrad. Auch hier stellte man eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel fest, heißt es. Der Urintest schlug positiv auf den Wirkstoff THC an. Dem Mann wurde ebenfalls eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.