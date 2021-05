Salzgitter. Die Polizei griff in einem Gartenhaus eines Kleingartenvereins ein. Vier Männer hielten den Abstand nicht ein und trugen keine Masken.

Der Zwischenfall ereignete sich an der Feldstraße.

Polizei ermittelt nach Coronaverstößen in Salzgitter

Ordnungswidrigkeitenverfahren hat die Polizei nach Verstößen gegen die Corona-Verordnungen eingeleitet. Am Samstag, 15. Mai, gegen 22 Uhr hielten sich vier Männer mittleren Alters in einem Gartenhaus eines Kleingartenvereins an der Feldstraße auf, heißt es im Polizeibericht. Entgegen der Bestimmungen des Infektionsschutzgesetzes hätten die Männer weder den vorgegebenen Mindestabstand eingehalten, noch sei Mund-Nasen-Schutz getragen worden.

red