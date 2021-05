Ab Donnerstag Click & Meet im Einzelhandel in Salzgitter

In einem Schreiben an die Einzelhändler in Salzgitter und mit einer Allgemeinverfügung hat Oberbürgermeister Frank Klingebiel die lang ersehnten ersten Lockerungsschritte für den Einzelhandel angekündigt. Aufgrund der sinkenden Inzidenz in Salzgitter wird das Einkaufen vor Ort im Einzelhandel ab Donnerstag wieder möglich sein. Das teilt die Stadt mit.

Daten der Kunden werden festgehalten

Mit dem Konzept Click & Meet können Kunden dann nach vorheriger Terminvereinbarung und unter den geltenden Hygiene- und Schutzmaßnahmen in den Innenstädten einkaufen gehen. Dieses Vorgehen solle als Übergangslösung genutzt werden, bis die Kontaktbeschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie weiter gelockert werden. Hinsichtlich des Zugangs zu den Geschäften wird darauf hingewiesen, dass in einem Laden die Zahl der gleichzeitig anwesenden Kunden nicht höher sein darf als ein Kunde je 40 Quadratmeter Verkaufsfläche, die Kundin oder der Kunde ein höchstens 24 Stunden altes negatives Testergebnis vorlegen muss und deren Kontaktdaten festgehalten werden müssen.

red