Salzgitter. Drei Todesfälle nach Corona-Infektionen meldet die Stadt Salzgitter am Mittwoch, 26. Mai.

Im Gebiet der Stadt Salzgitter starben drei Personen an den Folgen einer Corona-Infektion.

Drei Salzgitteraner starben an Covid-19

Drei Personen aus Salzgitter, die mit dem Corona-Virus infiziert waren, starben. Das teilt die Stadt Salzgitter am Mittwoch, 26. Mai mit. Zwei Personen waren über 60-Jahre alt, eine Person war älter als 90 Jahre.

Drei Salzgitteraner starben an Corona-Infektion

Damit steigt die Zahl der Todesfälle seit Beginn der Pandemie in Salzgitter auf 76.

Wichtige Corona-Regeln und Infos für die Region

Um die Corona-Fallzahlen zu senken und damit auch die intensivmedizinischen Abteilungen in Deutschlands Kliniken zu entlasten, gibt es die sogenannte Bundes-Notbremse. Ausgangssperre, Kontaktverbot, die neuen Shopping-Regeln: Wir erklären, was sich mit der Inzidenz 100 alles ändert – und was nicht.

Aber warum unterscheiden sich ab und an die Corona-Zahlen der Bundesbehörde von denen der Kommunen? Die Antwort lesen Sie hier.

Und hier finden Sie wichtige Infos zum Thema Impfen:

Die Corona-Lage in der Region

Unsere Redaktionen sammeln alle wichtigen lokalen Infos zum Coronavirus auf FAQ-Seiten, die stets aktualisiert werden. Online sind die Überblicke aus Braunschweig, aus Wolfsburg, aus Wolfenbüttel, aus Gifhorn, aus Salzgitter, aus Peine und Helmstedt sowie aus Osterode.

Hier finden Sie eine Übersicht über die Corona-Lage im gesamten Bundesland Niedersachsen.