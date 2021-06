Industrieleitung Salzgitter: Planfeststellung wird vorbereitet

Salzgitter. Netzbetreiber Tennet will den Dialog mit den Bürgern im weiteren Verfahren fortsetzen. Ende 2025 soll die Leitung in Betrieb gehen.

Der Übertragungsnetzbetreiber Tennet beginnt nach eigenen Angaben in den nächsten Wochen mit der Vorbereitung des Planfeststellungsverfahrens für die Industrieleitung Salzgitter. Die Untere Landesplanungsbehörde, der Regionalverband Braunschweig, habe in der Landesplanerischen Stellungnahme mitgeteilt, dass die Vorbereitung der Planfeststellung ohne vorheriges Raumordnungsverfahren beginnen könne. Die Belange der Raumordnung und des Raumes seien damit nicht aufgehoben, sondern würden in das Planfeststellungsverfahren integriert. Hierfür habe die Behörde Maßgaben festgelegt, die im weiteren Verfahren berücksichtigt werden müssten.

Bedeutung für Salzgitter AG und Volkswagen AG

Die Entscheidung der Landesbehörde ist laut Tennet für die Zukunft des Industriestandortes von großer Bedeutung. Ab 2025 solle die 380-kV-Stromleitung für die Werksstandorte der Salzgitter AG und der Volkswagen AG zusätzliche Übertragungskapazitäten für erneuerbaren Strom bereitstellen. Auf dem Weg zu einer grüneren und damit zukunftssicheren Industrie planten die Salzgitter AG und die Volkswagen AG, ihre Produktionen umzustellen. Hierdurch erhöhe sich bei beiden Unternehmen der Strombedarf, der nur durch einen neuen, leistungsfähigen 380-kV-Netzanschluss gedeckt werden könne, den Tennet bereit stelle.

Thema Dekarbonisierung

Geschäftsführer Tim Meyerjürgens wird zitiert: „Mit der Industrieleitung Salzgitter ebnet Tennet der Dekarbonisierung eines der größten Industriestandorte Niedersachsens den Weg. Nach Fertigstellung des Anschlusses wird die Leitung grünen Strom für die grüne Industrie von morgen liefern. Die Leitung ist von enormer Bedeutung: für die Sicherheit der Energieversorgung der Wirtschaft in der gesamten Region, den Innovationsstandort Salzgitter und die vielen damit verbundenen Arbeitsplätze.“

Transformation der Produktion

Für die Salzgitter AG sei der Ausbau des Höchstspannungsnetzes ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Transformation der Produktion und der damit verbundenen Reduzierung des CO-Ausstoßes. Mit der Umstellung der Stahlherstellung auf grünen Wasserstoff, der mithilfe von erneuerbarer Energie erzeugt werde, wolle das Unternehmen den Einsatz von klimaschädlichem Kohlenstoff deutlich vermindern.

Für die Erzeugung von Wasserstoff

„Die schrittweise Dekarbonisierung ist das Ziel von Salcos – Salzgitter Low CO-Steelmaking. Hierfür benötigen wir grünen Strom für die Erzeugung von Wasserstoff und die neu zu errichtenden Elektro-Schmelzöfen. So können wir unsere CO-Emissionen um bis zu 95 Prozent reduzieren. Die Industrieleitung Salzgitter stellt die zwingend bis 2025 erforderlichen Übertragungskapazitäten für erneuerbare Energien bereit. Salcos ist ein zentrales Element für die Zukunftsfähigkeit des Stahlstandorts Salzgitter“, so Ulrich Grethe, Geschäftsbereichsleiter Flachstahl.

Kein Raumordnungsverfahren

Ende Mai hat laut Tennet der Regionalverband Braunschweig entschieden, dass für den Bau der Industrieleitung kein Raumordnungsverfahren erforderlich ist. Der Verband habe die Entscheidung mit umfangreich vorliegenden Daten über Raumwiderstände in der Region begründet. Außerdem sei das Vorhaben für das Erreichen der raumordnerischen Klimaschutzziele wichtig und müsse zügig vorangetrieben werden. Für den nächsten Schritt im Genehmigungsverfahren sind alle genehmigungsrechtlichen Auflagen, unter anderem zu Umweltstandards, bindend und werden Gegenstand des Planfeststellungsverfahrens sein, heißt es weiter.

Bürger können sich einbringen

Tennet plant, die Planfeststellungsunterlagen im dritten Quartal 2022 bei der Genehmigungsbehörde in Hannover, der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, einzureichen. Im Planfeststellungsverfahren hätten Bürgerinnen und Bürger in der Region die Möglichkeit, sich am Genehmigungsverfahren zu beteiligen. Tennet will den Dialog mit der Öffentlichkeit fortsetzen. Die Inbetriebnahme der Leitung ist für Ende 2025 geplant.

