Defekt: Seat gerät auf der Neißestraße in Lebenstedt in Brand

Aufgrund eines technischen Defekts ist am Montagmittag ein Seat Toledo auf der Neißestraße in Brand geraten. Die Fahrerin hatte das Auto im Bereich der Agentur für Arbeit noch rechtzeitig am Straßenrand abgestellt, kurz darauf stand es komplett in Flammen.

Auto brennt in Lebenstedt: Polizei schätzt Schaden auf 2000 Euro

Die bereits verständigte Feuerwehr, so die Aussage gegenüber unserer Zeitung, brachte die Situation schließlich unter Kontrolle. Neben den Löscharbeiten waren demnach keine weiteren Maßnahmen notwendig. Die Seat-Fahrerin blieb unverletzt, auch Unbeteiligte kamen bei dem Vorfall nicht zu Schaden, wie es weiter heißt.

Das betroffene Auto, Baujahr 2002, brannte jedoch vollkommen aus. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei laut Mitteilung am Nachmittag auf ungefähr 2000 Euro.

