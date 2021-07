Wem gehört zerstörte Registrierkasse in Baddeckenstedt?

Die Polizei Salzgitter sucht den Eigentümer einer elektronischen Registrierkasse. Einer Bürgerin sei am Montag, 28. Juni, die Ladenkasse aufgefallen, die aufgebrochen im hohen Gras an der Bundesstraße 6 in unmittelbarer Nähe zu dem Bahnübergang in der Ortschaft Baddeckenstedt gelegen habe. Trotz intensiver Ermittlungen habe die weitgehend zerstörte Kasse bislang keiner Straftat zugeordnet werden können. Daher fragt die Polizei Salzgitter: Wer kann Angaben zum Besitzer oder Eigentümer machen?

Unbekannte zerkratzen VW Caddy

Unbekannte haben zudem einen PKW auf der Joachim-Campe-Straße in Lebenstedt zerkratzt. Der Schaden am VW Caddy liegt laut Polizei bei etwa 1500 Euro. Die Tat ereignete sich demnach zwischen Samstag, 22 Uhr, und Sonntag, 9 Uhr. Ebenfalls beschädigt wurden zwei Waggons der Grubenbahn auf der Konrad-Adenauer-Straße, Bahnhofsvorplatz. Hier wurden schwarze Graffiti aufgesprüht. Schaden: mehrere 100 Euro. Tatzeit: zwischen Donnerstag, 10 Uhr, und Dienstag, 18.40 Uhr.

Hinweise für alle Vorgänge an: (05341) 18970.

