DGB-Stadtverband Salzgitter: Yasemin Rosenau bleibt Chefin

Yasemin Rosenau von der Gewerkschaft IG Metall ist alte und neue Vorsitzende des Stadtverbands Salzgitter des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB). Sie wurde laut Mitteilung einstimmig wiedergewählt. Zum Stellvertreter und Schriftführer wurde Jürgen Mainka (Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft, ver.di) gewählt. Der DGB-Stadtverband repräsentiere mehr als 20.000 Gewerkschaftsmitglieder, die in Salzgitter leben.

DGB blickt positiv auf vergangene Jahre zurück

Vor der Wahl und Konstituierung des Vorstands gab es einen Rückblick auf die vergangenen vier Jahre des DGB in Salzgitter. Michael Kleber, DGB-Regionsgeschäftsführer, habe in seinem Grußwort „die große Zahl an Veranstaltungen und Aktionen“ hervorgehoben, die nur ermöglicht worden sei durch das Engagement der Ehrenamtlichen im Stadtverband. Zu den DGB-Aktivitäten in Salzgitter zählten demnach Wahlforen, Veranstaltungen zum 1. Mai, die Mitarbeit im Bündnis „Salzgitter passt auf“ sowie der Antikriegstag auf dem Friedhof Jammertal.

Tag der Arbeit und Antikriegstag Bestandteil des Kalenders

Yasemin Rosenau habe deutlich gemacht, dass im Gewerkschaftskalender der Tag der Arbeit und der Antikriegstag feste Termine seien. Auch wolle sich die Gewerkschaft bei aktuellen politischen Themen einmischen. Alle vier Jahre wählten Gewerkschaftsmitglieder in den Landkreisen und kreisfreien Städten Vorstände, die die ehrenamtliche Gewerkschaftsarbeit vor Ort koordinierten.

red

