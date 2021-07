Die Wohnungsgesellschaft TAG ist seit 10 Jahren in Salzgitter -- und engagiert sich, unter anderem mit dem eigens gegründeten "MeineSzitty", der etwa an der Grundschule Fredenberg den Kursus "Gewaltfrei lernen" (mit Trainer Stephan Hansen-Peltzer) unterstützt. Die 2a der Grundschule Fredenberg probiert Vertrauen – sich mit geschlossenen Augen an einem Band durch (menschliche) Hindernisse führen zu lassen, ohne anzuecken.