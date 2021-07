Lobmachtersen. Selbst ist der Mann, sagten sich einige Rentner in Lobmachtersen und reparierten einen beliebten Rundweg auf eigene Faust.

Einige Anwohner haben sich in Lobmachtrersen zusammengetan und Schadstellen am Rundweg beseitigt.

Anwohner packen an

Anwohner reparieren in Lobmachtersen Weg auf eigene Faust

Durch Lobmachterden führt seit Jahrzehnten ein von Radfahrern, Fußgängern, Rollator- und Rollstuhlnutzern gern frequentierter Rundweg. Im Laufe der Jahre, so teilen Rita und Joachim Borsutzky mit, entstanden an der Fuhse – im Bereich der „Blauen Brücke“ – einige sehr holprige Auswaschungen. „Immer wieder kam es dadurch zu Klagen und Widrigkeiten“, heißt es. „Tut doch endlich was“, so die Bitte vieler Bürger.

Schadstellen wurden beseitigt

Da die Eigentümer des betreffenden Teilstückes und die Verwaltung sich nach Rücksprache nicht zu einer Reparatur verpflichtet gefühlt hätten, nahmen mehrere aktive „Rentner“ nun die berühmte Schaufel in die Hand und beseitigten die Schadstelle, so die Borsutzkys weiter.

Stolpergefahr ist gebannt

Sehr zur Freude vieler lohne sich jetzt wieder ein Spaziergang – und das ohne offensichtliche Kipp- und Bänderrissgefahr. An den Arbeiten beteiligt hätten sich der Landwirt Hans Herrmann Kerl, Reiner Wattenberg und Christoph Borsutzky. Kerl habe einen Schlepper mit entsprechender Hydraulik zur Verfügung gestellt, Wattenberg und Borsutzky Werkzeug und Manpower. Die Firma Lindenberg habe mehrere Gehwegplatten dazugegeben sowie die Miete für einen Stemmmeißel.

