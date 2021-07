Lebenstedt. Kräfte der Polizei kontrollierten am Dienstag für eine Stunde ein Stop-Schild in Lebenstedt. In einer Stunde zählten die Beamten 16 Verstöße.

Eine Stunde lang hat die Polizei am Dienstag ein Stopschild in der Theodor-Heuss-Straße, Ecke An der Heerstraße, überwacht. Zwischen 16.40 und 17.40 Uhr zählten die Beamten insgesamt 16 Verstöße, wie die Polizei in einer Meldung mitteilt.

Die Beamten weisen darauf hin, dass die Missachtung eines Stopschildes bei kreuzendem Verkehr zu erheblichen Unfällen führen kann.

