Neue Anlaufstelle zur Umsetzung der Inklusion in Salzgitter

Für alle Fragen rund um die inklusive Schule gibt es eine neue Anlaufstelle in Salzgitter. In den Räumen des Katasteramtes leitet Martina Stenger-Schirofski das Regionale Beratungs- und Unterstützungszentrum Inklusive Schule (RZI) Salzgitter und unterstützt Schulen, Eltern, Schülerinnen und Schüler sowie Schulträger bei der Umsetzung der Inklusion. Das teilte das Regionale Landesamt für Schule und Bildung Braunschweig (RLSB) jetzt mit. Neben der ortsnahen Beratung sei es auch ihre Aufgabe, Entscheidungen zum Einsatz des sonderpädagogischen Personals an Schulen vorzubereiten.

Die ortsnahe Beratung ist für Schüler, Eltern, Lehrkräfte und den Schulträger da

Die gebürtige Salzgitteranerin bringe viel Erfahrung in der Beratung von Schulen mit. Während ihrer Tätigkeit als Förderschullehrerin habe sie Schulen im Landkreis Peine bei der Umsetzung der Inklusion unterstützt. „Anschließend war sie sechs Jahre lang als Schulentwicklungsberaterin der Niedersächsischen Landesschulbehörde tätig, unter anderem für Schulen in der Stadt Salzgitter. Darüber hinaus ist sie Mitglied im Schulentwicklungsteam für Schule Plus in Salzgitter“, heißt es in der Mitteilung weiter.

Das RZI sei Teil des Regionalen Landesamtes für Schule und Bildung Braunschweig. Für deren Behördenleiter Torsten Glaser seien die RZI ein wichtiger Baustein zur Umsetzung der gemeinsamen Beschulung aller Kinder und Jugendlichen in allgemeinen Schulen. „Mit dem Regionalen Beratungs- und Unterstützungszentrum inklusive Schule wird auch in der Region Salzgitter eine zentrale Anlaufstelle für alle Fragen der sonderpädagogischen Beratung und Unterstützung geschaffen. Die ortsnahe Beratung steht insbesondere Schülerinnen und Schülern sowie Eltern, Lehrkräften und ebenso dem Schulträger zur Verfügung und dient der Weiterentwicklung der Inklusion hier in Salzgitter. Ziel ist es daran mitzuwirken, allen Schülerinnen und Schülern einen gleichberechtigten Zugang zur Inklusiven Schule zu ermöglichen und sie optimal zu fördern“, sagte Torsten Glaser bei der Vorstellung des neuen RZI und seiner Leiterin.

Klingebiel: „Die Umsetzung der Inklusiven Bildung ist eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe“

Salzgitters Oberbürgermeister Frank Klingebiel: „Die Umsetzung der Inklusiven Bildung ist eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe. Mit dem RZI in Salzgitter stellt das Land Niedersachsen ein leistungsfähiges und bedarfsgerechtes Beratungs- und Unterstützungssystem zur Verfügung, das die Schulen bei der Umsetzung der an eine inklusive Schule gestellten Ansprüche berät, begleitet und zur Seite steht. Damit ist das RZI eine zentrale Anlaufstelle für die Lehrerinnen und Lehrer, Eltern, Schülerinnen und Schüler sowie die Stadt Salzgitter als Schulträgerin.“

