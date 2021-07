Den Tierschutzverein „Salzgitter und Umgebung“ gibt es seit 1952. Lange Zeit war das Tierheim an der Neißestraße in Lebenstedt ansässig. Dort war die bauliche Situation aber unzureichend.

2011 konnte man mit Unterstützung der Stadt in einen Neubau am Pfingstanger in Salzgitter-Bad umziehen. Vor fünf Jahren hat der neue Vorstand sein Amt angetreten. Seitdem Wuchs die Zahl der Mitglieder von 196 auf 561. epw