Ab Donnerstag Salzgitter kündigt Sonderimpfaktionen zum Schulstart an

Der Impfbus fährt von Donnerstag, 2. September, bis Dienstag, 7. September, verschiedene Schulen im gesamten Stadtgebiet an. Zusätzlich sind im selben Zeitraum auch zwei mobile Teams am Start, um pünktlich zum Schulstart Schülerinnen und Schüler ab 12 Jahren vor Ort ein Impfangebot zu machen. Das teilt die Stadt Salzgitter mit.

Stadt hat auf Stiko reagiert

Die Ständige Impfkommission (Stiko) hatte am 16. August ihre Empfehlung für Kinder und Jugendliche angepasst und eine Impfempfehlung für alle 12- bis 17-Jährigen ausgesprochen. Die Stadt reagierte sofort und hat in Abstimmung mit den Schulleitungen die Sonderimpfaktion zum Schulstart vorbereitet und die betroffenen Sorgeberechtigten, deren Einwilligung bei Impfungen ab 12 Jahren unbedingt erforderlich ist, umfassend informiert, heißt es weiter in der Pressemitteilung.

„Das ist ein besonderes Impfangebot zum Schulstart“, wird Oberbürgermeister Frank Klingebiel zitiert, der die Stiko-Empfehlung für Jugendliche ab 12 Jahren begrüßt. „Das Impfen ist noch immer der wirksamste Schutz gegen Covid 19. Viele verbindet neben dem Gesundheitsschutz auch das Ziel, erneute pandemiebedingte Schulschließungen zu vermeiden, denn die Leidtragenden waren in erster Linie die Kinder und ihre Familien. Ein guter Grund dieses unbürokratische Impfangebot vor Ort unbedingt zu nutzen!“

Der Impfbus geht nächste Woche auf letzte Fahrt

Doch mit der Sonderaktion in den Schulen begibt sich der Impfbus am Dienstag, 7. September, auf seine letzte Fahrt. Die Bundesregierung hat entschieden, die Impfzentren nur noch bis zum 30. September zu betreiben. Das bedeutet, dass am Montag, 6. September, die letzten Erstimpfungen im Impfzentrum Salzgitter stattfinden werden. Bis zum Monatsende werden dann nur noch bereits terminierte Zweitimpfungen verabreicht, schildert die Verwaltung.

„Ich habe mich auf Landes- und Bundesebene dafür eingesetzt, die Impfzentren bis zum Jahresende zu betreiben – leider erfolglos“, so Klingebiel. „Die Teams im Impfzentrum und im Impfbus haben eine prima Arbeit gemacht und stehen im Bundesvergleich ganz weit vorne. Mit zahlreichen Sonderaktionen wurde ein niedrigschwelliges Angebot geschaffen, dass gern in Anspruch genommen wurde. Trotz dieser Erfolgsbilanz sind wir noch nicht am Ziel, umso unverständlicher ist es, nun einfach ausgebremst zu werden.“

Ab dem 1. Oktober werden in Salzgitter zwei mobile Teams unterwegs sein, die bislang laut Bundesvorgabe nur Drittimpfungen verabreichen dürfen. Alle anderen Impfungen (Erst- und Zweitimpfungen) sollen durch niedergelassene Ärzte vorgenommen werden. „Ich halte ein flankierendes Angebot von mobilen Teams, die direkt dort vor Ort sein könnten, wo sie gebraucht werden, für unerlässlich und werde mich weiterhin dafür einsetzen, dass hierfür die Rahmenbedingungen geschaffen werden.“

Infos zur Impfung: Jugendliche ab 12 Jahren dürfen sich impfen lassen. Sie müssen aber (wenn sie noch minderjährig sind) in Begleitung mindestens einer sorgeberechtigten Person erscheinen, damit das erforderliche ärztliche Aufklärungsgespräch wahrgenommen werden kann. Die sorgeberechtigte Person muss durch ihre Unterschrift auch versichern, dass die jeweils weitere sorgeberechtigte Person ebenfalls mit der Impfung einverstanden ist.

Weitere Informationen dazu:https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/FAQ/faq-impfung-195559.html#1allgemein

