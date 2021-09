Falsches Handwerker-Duo erbeutet Schmuck in Salzgitter

Zwei als Handwerker getarnte Personen haben sich am Freitag, 10. September, Zugang zu einer Wohnung in der Wilhelm-Leuschner-Straße in Salzgitter verschafft. Wie die Polizei mitteilt, ließ die Eigentümerin gegen 11.30 Uhr einen Mann ein, der sich als Mitarbeiter der Wasserwerke ausgab. Er gab an, die Wasserleitungen überprüfen zu müssen.

Die Polizei vermutet, dass es dem Betrüger durch geschickte Gesprächsführung gelang, die Wohnungseigentümerin abzulenken, so dass eine weibliche Mittäterin ebenfalls die Wohnung betreten konnte. Dabei wurde Schmuck im Wert von etwa 550 Euro entwendet. Die Frau bemerkte den Diebstahl erst, als die falschen Handwerker die Wohnung bereits wieder verlassen hatten.

Ihr Newsletter für Salzgitter & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Lesen Sie auch:

Polizei bittet um Hinweise zu falschen Handwerkern

Der Mann wird als etwa 35 Jahre alt, 185 cm groß, schlank, mit dunklen Haaren beschrieben. Bekleidet sei er mit einem grauen Arbeitsanzug oder -overall gewesen. Eine Beschreibung der Komplizin konnte nicht abgegeben werden.

Hinweise nimmt die Polizei Salzgitter unter der Telefonnummer (05341) 18970 entgegen. In diesem Zusammenhang weist die Polizei nochmals darauf hin, bei verdächtigen Personen argwöhnisch zu sein und sich bei Zweifeln auch bei der Polizei oder dem entsprechenden Betrieb zu melden.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de